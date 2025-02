Lazio-Napoli: la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania

https://sscnapoli.it/lazio-napoli-info-biglietti-settore-ospiti/

Lazio-Napoli, nuovo divieto ai residenti in Campania. La notizia, che era nell’aria, è stata ufficializzata dal club azzurro con questa nota sul proprio sito ufficiale: “La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Lazio – Napoli, in programma domenica 16 febbraio 2025, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di martedì 11 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 14 febbraio 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio”.

Comments

comments