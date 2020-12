Lazio-Napoli, parla l’ex Reina: “Napoli è una società, squadra e popolo che ho nel cuore”

Tramite i canali ufficiali della Lazio, Pepe Reina ha rilasciato un’intervista dove parla della sfida di questa sera contro il Napoli, sua ex squadra.

Reina ha voluto ribadire che Napoli, come società, squadra e popolo, gli sono rimasti nel cuore. Di seguito le parti salienti della sua intervista, rilasciati ai canali ufficiali della Lazio:

“Sarà una gara unica quella di stasera. Il Napoli è una squadra, una società ed un popolo che sono nel mio cuore; mi sono stati molto vicini. I 90′ di stasera devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato.

Come ci si può rialzare da questo momento negativo? Offrendo una prova che ci avvicina il più possibile ad un risultato positivo. Il Napoli ha una squadra molto equilibrata, piena di risorse e puntano alla vittoria finale del campionato; chi entrerà in campo non farà sentire le assenze.“

