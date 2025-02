Lazio-Napoli: quali saranno le scelte di Conte?

Lazio-Napoli: azzurri reduci da due pareggi contro Roma e Udinese, la Lazio invece da due vittorie, sarà un osso duro

Napoli con infermeria “affollata, rosa stretta: rientra Buongiorno ma dopo Olivera e Spinazzola si è fermato pure Neres, in difficoltà la corsia di sinistra. Il team di Barone viaggia positivamente: qualificati agli ottavi di Europa League, quarti in campionato. La Lazio ha già sconfitto il Napoli due volte in questa stagione, all’Olimpico in coppa Italia e al Maradona in serie A.

Chi schiererà Conte contro la Lazio? Si propende per lo stesso modulo 4-3-3 con il rientro di Buongiorno, ma Juan Jesus potrebbe giocare al posto di Mazzocchi o come terzino o come centrale se la difesa fosse a tre. da centrale in caso di difesa a tre. In attacco Politano e Lukaku con Raspadori in vantaggio su Ngonge con il primo in vantaggio. Okafor non sembra infatti sostenere i 90′.

