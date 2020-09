Lazio, occhi su Callejon ma serve la cessione di Caicedo

La Lazio, alla ricerca di un colpo per il reparto offensivo, avrebbe messo gli occhi su Josè Callejon, svincolatosi dal Napoli dopo 7 anni in azzurro.

L’andaluso non ha ancora deciso se tornare in Spagna o proseguire la sua carriera in Italia, ma la Lazio avrebbe comunque già offerto un ingaggio da 2,5 milioni di euro (la richiesta di Callejon è di 3). I biancocelesti, inoltre, avrebbero anche contattato l’agente Manuel Quilon, che ha già portato nella capitale Pepe Reina. Tuttavia, prima di cercare l’affondo decisivo per l’ex Napoli, il ds Tare dovrà prima definire qualche cessione e, al momento, il maggior indiziato ad andar via sembrerebbe Felipe Caicedo.

Comments

comments