Lazio: rinviata l’udienza per il caso tamponi

La questione tamponi della Lazio verrà discussa il prossimo 26 marzo sempre alle ore 11.

L’avvocato biancoceleste, Gian Michele Gentile, ha immediatamente richiesto lo slittamento per l’assenza degli imputati. Il patron Claudio Lotito, in mattinata, è alle prese con l’assemblea di Lega sui diritti tv. Il dottor Rodia, coordinatore dell’area medica laziale, è a seguito della squadra e farà parte della spedizione tedesca in vista della sfida al Bayern Monaco di mercoledì sera. Prima udienza rinviata alla prossima settimana.

Fonte corrieredellosport.it.

