Lazio, ritiro interrotto, ma pronta ad andare all’Olimpico

Lazio-Torino ed io suo rinvio stanno tenendo banco nelle ultime settimane. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

“Una situazione surreale quella intorno a Lazio-Torino, match che rimane ufficialmente in programma per il pomeriggio (ore 18.30). Ma la Asl ha bloccato i granata, ancora in quarantena dopo i casi di positività degli ultimi giorni. Senza ufficialità del rinvio da parte della Lega, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, il match rimane in cartellone. Tradotto: la Lazio si presenterà regolarmente all’Olimpico come se si dovesse giocare. Un film già visto: era accaduto lo stesso in occasione di Juve-Napoli, quando venne poi assegnato il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, ribaltato dal Collegio di Garanzia del Coni dopo doppia sentenza federale. I ragazzi di Inzaghi invece, con il comunicato della Lega sul rinvio, non andranno all’Olimpico. Ieri sera ritiro interrotto dopo cena: tutti a dormire a casa. Questa mattina, i giocatori, saranno a Formello per il primo allenamento pre-Juve, incontro in programma sabato alle ore 20.45”.

