Lazio, Sarri: “Probabilmente sarà una stagione di costruzione”

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli ed ora alla Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio di domani in biancoceleste.

Queste le sue parole in merito:

“Sarà probabilmente una stagione di costruzione per essere poi competitivi in quelle successive. Purtroppo il calcio di oggi non è per specialisti come me, ma per tuttologi, non è facile fare costruzione. Ma sono contento perché ho visto applicazione dei ragazzi, che è feroce. Questo mi rende contento, mi sto divertendo a fare gli allenamenti.

A Empoli mi aspetto una partita difficile perché se ripetono la prima mezzora vista con il Vicenza in Coppa Italia ci farà ballare. Se giocano così non c’è categoria che tenga, mettono in difficoltà tutti. Noi ripartiamo dal sesto posto, vediamo dove possiamo salire o scendere.”

Comments

comments