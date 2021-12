Lazio, Sarri torna sulla sconfitta al “Maradona”: “L’avevo già capito durante il riscaldamento, e la cosa è frustrante”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato casalinga contro l’Udinese.

L’allenatore biancoceleste ha parlato, anche, della pesante sconfitta rimediata, domenica sera, dal Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona: “Il problema in questo momento non è tattico. Se perdi come a Napoli o come a Verona puoi giocare come vuoi. Il problema è ricaricarsi dopo periodi dispendiosi, a volte la testa si stacca completamente e credo sia anche un problema a livello inconscio. Che la partita di domenica si sarebbe persa lo si è visto durante il riscaldamento, lo si era già visto lì. E questo mi ha dato un senso di frustrazione non indifferente”.

