Lazio-Torino scelta la data del recupero

Il Consiglio della Lega Serie A ha deciso che Lazio-Torino sarà recuperata martedì 18 maggio.

Prima dell’ultima giornata di campionato prevista domenica 23 maggio e dopo la discussione del ricorso presentato dal club biancoceleste del presidente Lotito al Collegio di garanzia del Coni (giovedì 13 maggio) contro la decisione di non sanzionare il Toro con lo 3-0 a tavolino.

La partita, inizialmente in programma il 2 marzo, era stata rinviata in seguito allo stop imposto dall’Asl di Torino al club granata del presidente Cairo per i diversi casi di Covid che avevano colpito la squadra, non presentatasi allo stadio Olimpico di Roma.

