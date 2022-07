LDL: “Vogliamo costruire un Bari forte e venderlo ad un prezzo più alto una volta arrivati in Serie A”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, in occasione della presentazione delle nuove maglie del club pugliese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla decisione della FIGC sulle multiproprietà.

“Ci hanno dato più anni per poter vendere…un giorno.

Ora possiamo costruire un Bari più importante iniziando un percorso, iniziando a costruire una squadra valida che se la giochi in Serie B.

Vogliamo costruire un Bari forte e venderlo ad un prezzo più alto una volta arrivati in Serie A. La famiglia De Laurentiis non vuole restare sei anni in Serie B per perdere soldi.

Il Bari ha un appeal molto forte ma non lo cederemo mai a un gruppo che non lo merita. Per il momento non sono arrivate offerte.

Chi cedere tra Napoli e Bari? E’ difficile capire la strategia di un gruppo, potrebbero arrivare tante opportunità, ma con più anni a disposizione cercheremo di capire con più calma cosa fare”.

