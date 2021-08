Le avversarie del Napoli in EL: il Legia Varsavia. Il tifo infernale e quel gioiello di Higuain

Le avversarie del Napoli in EL: l’urna ha regalato agli azzurri, dalla quarta fascia, il Legia Varsavia. Scopriamo dettagli e curiosità.

RANKING UEFA – Il Legia Varsavia si trova al 132esimo posto del Ranking UEFA.

ALLENATORE – Il polacco Czseslaw Michniewicz, in carica dal 2020, è l’allenatore del Legia Varsavia.

LA ROSA, LA STELLA E’ LUQUINHAS – Una rosa tutto sommato modesta con il brasiliano Luquinhas che è un po’ il calciatore che emerge tra gli altri. Trequartista dai piedi buoni che ha già trovato due reti in questa stagione.

CLASSIFICA SCORSO ANNO – Nella scorsa stagione il Legia ha dominato il campionato polacco vincendolo con ben 5 punti di vantaggio.

ANDAMENTO CAMPIONATO IN CORSO – Quest’anno il bottino del Legia in campioanto è, al momento, di 6 punti in 3 partite.

QUEL GIOIELLO DI HIGUAIN – Il Napoli ha già incontrato il Legia nella fase a gironi dell’Europa League del 2015. Quell’anno lì, nella sfida in Polonia, Gonzalo Higuain segnò forse il suo gol più bello nell’avventura napoletana. Ancora oggi, spesso, quel gioiello viene riproposto dai tifosi sui social.

IL TIFO INFERNALE – Il Legia è senz’altro famoso in tutto il mondo per il caos infernale che si crea all’interno della Pepsi Arena durante le gare casalinghe. Fattore che potrà essere fondamentale in questa Europa League in cui, almeno nella fase a gironi, sono vietate le trasferte ai tifosi.

Comments

comments