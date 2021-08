Le avversarie del Napoli in EL: lo Spartak Mosca. Spalletti ritrova una rivale del passato

Le avversarie del Napoli in EL: lo Spartak Mosca è la squadra sorteggita dalla terza fascia. Scopriamo dettagli e curiosità.

RANKING UEFA – Lo Spartak Mosca si trova al 74esimo posto del Ranking Uefa.

ALLENATORE – Si tratta di Rui Vitoria, allenatore portoghese in Russia da questa stagione. L’anno scorso alla guida dello Spartak c’era Domenico Tedesco.

LA ROSA, LA STELLA E’ L’OLANDESE PROMES – Quincy Promes, olandese ex Ajax, è la vera stella di questa squadra. Ala molto tecnica e veloce in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Da tenere d’occhio anche la punta centrale Larsson.

CLASSIFICA SCORSO ANNO – Nell’ultimo campionato lo Spartak si è piazzato al secondo posto che gli ha permesso di accedere ai preliminare di Champions dove è stato eliminato dal Benfica.

ANDAMENTO CAMPIONATO IN CORSO – Non è partita benissimo invece la stagione attuale dove i russi hanno raccolto in campionato appena 7 punti in 6 partite giocate.

SPALLETTI RITROVA UNA RIVALE – Nei suoi anni allo Zenit Spalletti ha spesso lottato contro lo Spartak per gli obiettivi stagionali anche se, nella maggior parte dei casi, ad avere la meglio è stato proprio l’attuale tecnico del Napoli. Questi i precedenti:

5 vittorie Spalletti

2 pareggi

3 vittorie Spartak Mosca.

