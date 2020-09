Le cinque sostituzioni favoriscono le squadre con le rose lunghe, anche il Napoli ne giova

Con i nuovi calendari fitti di impegni dovuti dall’emergenza Coronavirus, sono state concesse alle squadre cinque sostituzioni a partita.

Sembrerebbe ormai chiaro come questa nuova regola agevoli le squadre con le rose lunghe. I top club, infatti, hanno a disposizione più soluzioni e possono inserire a gara in corso più calciatori in grado di cambiare la partita.

Lo si è visto non solo con il Napoli post Lockdown, ricco di soluzioni ed in grado di far giocare tutti indipendentemente dalle tante partite, ma anche nella sfida di ieri con il Genoa. Nonostante gli infortuni di Insigne e Maksimovic, ieri Gattuso aveva altre tre sostituzioni per poter cambiare la gara in corso. A lungo andare questa regola potrebbe favorire più di una volta gli azzurri, soprattutto nelle partite più bloccate sia nel gioco che nel risultato.

Bisogna, inoltre, ricordare che questa regola non vale solo in Serie A ma anche in Europa League, competizione europea in cui gli azzurri saranno impegnati quest’anno.

