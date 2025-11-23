Calciatori del Napoli

Le condizioni di Hojlund e Rrahmani

Pubblicato il

Hojlund e Rrahmani sono stati sostituiti nel corso del secondo tempo,

Il primo sembrava toccarsi la coscia prima di uscire, l’altro ha preso una botta.

Per entrambi c’è stata preoccupazione ma Conte in conferenza ha rassicurato tutti parlando di uscite precauzionali

Lì vedevo un po’ affaticati”.

