Le considerazioni dell’avvocato Chiacchio sulla vicenda Simonelli

AVVOCATO CHACCHIO A RADIO CRC: «L’atto è stato ritirato, il Napoli secondo me non rischia nulla. Qualcuno ha voluto porre l’attenzione sull’argomento, ma l’atto è come se fosse inesistente. Il comportamento del Napoli sul profilo sportivo è stato ineccepibile »

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Esperto Dirigente Sportivo Avv. Eduardo Chiacchio.

Di seguito le sue parole:

«Il Napoli a mio avviso non rischia nulla.

L’atto è stato tempestivamente ritirato. Non è stato neppure giudicato, non ha avuto nessun tipo di risultato positivo o negativo che sia.

Sicuramente è stato un rischio che andava evitato ma ci si è resi conto dell’errore e con giudizio si è deciso di ritirarlo.

Nelle assemblee di lega le anomalie vanno impugnate di fronte al tribunale federale nazionale di primo grado con il decennale della legge di Garanzia. Esiste un rimedio interno, ma il Napoli è stato attento. Quello che è stato un proposito è stato stroncato sul nascere.

Quando un atto rimane nella fase della proposizione e non ha alcun tipo di valutazione a quel punto rimane un atto fine a se stesso che non ha raggiunto l’obiettivo prefissato e il destinatario. In questo caso non si avvia nessun procedimento.

L’atto è come se non ci fosse, è un atto che non raggiunge l’obiettivo prefissato. È nullo a tutti gli effetti e tale non che farà stabilire nessun procedimento.

Teniamoci lontano da una valutazione negativo. Qualcuno ha cercato di porre l’occhio e l’attenzione su questo argomento che è un argomento delicato se ci fosse stato un prosieguo perciò sarà inesistente

Abbiamo un procuratore generale che è profondo nelle sue valutazione, è attento e conosce il suo mestiere. Non bisogna meravigliarsi. Quello che contano alla fine sono i fatti. Nessun fascicolo è stato aperto per il Napoli, ha subito un appello che è stato respinto. Sotto il profilo sportivo il comportamento del Napoli è stato ineccepibile. Noi possiamo solo commentare, fino ad ora sul Napoli non c’è stato nulla.

Caso Kvaratskhelia?

Dopo la scottatura su Osimhen e considerato anche il momento non positivo del georgiano a mio avviso il Napoli deve provvedere se esiste deve procedere alla cessione. Il Napoli ha dimostrato che con una riserva ha giocato meglio, cioè è coperto. Io non lo desidero più di tanto. I giocatori che non sono predisposti alla causa Conte li tiene lontani».

