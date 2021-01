Le Coppe Nazionali mettono in difficoltà tutti. Vero Bayern e Atletico?

Le partite di Coppe nazionali stanno mettendo in crisi un po’ di grandi club, anche in Europa. Lo sanno bene Bayern Monaco e Atletico Madrid.

Il Bayern, infatti, nei 32esimi della Coppa di Germania è stata eliminata ai rigori da una squadra della 2 Bundesliga. Una partita dove, nei tempi regolamentari, il risultato si ferma sul 2 a 2 dopo che la squadra di Flick è passata due volte in vantaggio.

Ai rigori il Kiel, dopo una lunga lotteria, fa fuori il Bayern che non perdeva in una competizione ad eliminazione da due anni.

Anche l’Atletico Madrid ha pagato care ed amare le fatiche della Copa del Rey, che è uscita ai 32esimi per mano di una squadra di terza divisione. L’Atletico di Simeone perde addirittura nei tempi regolamentari, non riuscendo a recuperare l’1 a 0 del Cornella.

Una fatica vista anche in Coppa Italia

Premessa doverosa per parlare delle partite di Coppa Italia che si stanno giocando in questa settimana. In quattro partite giocate, solo il Napoli è riuscito a non andare oltre i tempi regolamentari per ottenere la qualificazione ai quarti di finale.

Gli azzurri, infatti, sono riusciti a chiudere la pratica degli ottavi nei 90 minuti; anche se le difficoltà contro l’Empoli non sono mancate dato che per due volte è riuscito a trovare il pareggio. Il Milan, che ha giocato contro il Torino martedì, è dovuta andare addirittura ai rigori per passare ai quarti di finale.

Le altre due partite di ieri, invece, hanno coinvolto Inter e Juventus, rispettivamente al Franchi contro la Fiorentina ed allo Stadium contro il Genoa. Le due squadre si affronteranno domenica sera nel derby d’Italia e, per par condicio, entrambe hanno deciso di qualificarsi ai quarti di finale nei tempi supplementari. Niente rigori, almeno, per fortuna loro.

Insomma, Coppe nazionali che mettono in difficoltà tanti grandi club. Sia in Europa che qui in Italia.

