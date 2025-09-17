Super coppa italiana

Le date della Supercoppa italiana

La Lega ha comunicato ufficialmente date e sede della trentottesima edizione della Supercoppa 

La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh.

Le due semifinali ad eliminazione diretta saranno il 18 e 19 dicembre 2025, mentre la Finale si giocherà il 22 dicembre 2025.

