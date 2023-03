Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Eintracht, Oliver Glasner, dopo la gara con il Napoli

In conferenza stampa allo stadio Maradona così si è espresso il tecnico tedesco, Oliver Glasner, dopo la sconfitta nel match di ritorno degli ottavi di Champions

Le dichiarazioni: “Siamo stati più offensivi rispetto all’andata. Il Napoli si è difeso bene ed è stato più forte. La maglia numero 12 era per i tifosi oggi assenti allo stadio. Sono un allenatore non un politico sono contrario alla criminalità ma parliamo di sport. Quando abbiamo provato la catena a 5 talvolta ha funzionato e talvolta no. Abbiamo preso il gol di Osimhen nel recupero del primo tempo su cross di Politano. Penso che il Napoli porterà lo scudetto a casa dopo trent’anni, sono stabili hanno la migliore difesa in serie A. Sono livello top come Bayern Monaco. Livello del Napoli troppo alto per noi. Torniamo a fare bene adesso nel nostro campionato ora c’è anche la pausa per le Nazionali. Oggi dobbiamo accettare la sconfitta e pensare alla prossima partita”.

