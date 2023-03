Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Eintracht Oliver Glasner prima della sfida con il Napoli. Alla fine il saluto in napoletano

L’allenatore del Francoforte, Oliver Glasner ha risposto alle domande dei giornalisti prima del match di ritorno per gli ottavi di Champions contro il Napoli in programma domani sera allo stadio Maradona ore 21:00

Queste le dichiarazioni dell’allenatore ospite: “Squadra positiva, lo hanno mostrato i ragazzi in rifinitura. Vogliamo ribaltare il 2-0 dell’andata. È il nostro scopo. Daremo tutto per passare gli ottavi e approdare ai quarti. Abbiamo modo di compensare le assenze offensive e difensive. Coloro che giocheranno domani hanno la nostra fiducia. Ci sarebbe piaciuto avere i nostri tifosi con noi ma ci concentriamo sulla partita. Comunque sentiamo il supporto dei nostri sostenitori anche se da lontano. Mi tengo fuori dalla politica pensiamo solo alla partita in campo. Come imposteremo la gara? Stiamo ragionando su quello che può essere funzionale per noi per questo match. La squadra mi ha dato buone sensazioni. Il Napoli fa un pressing aggressivo: ci servono soluzioni veloci, dobbiamo liberarci dalla pressione, essere più dinamici. Loro hanno avuto tanto possesso palla all’andata, e hanno approfittato dei nostri errori. Domani dobbiamo evitare tutto questo. Il punto è riuscire a mostrare le nostre potenzialità e qualità. Rappresentiamo la città di Francoforte in un palco europeo e a fine partita vedremo se saremo stati bravi. Ce vedimm dimane“.

Saluta in napoletano l’allenatore ospite!

Così invece si è espresso il capitano Sebastian Rode: “Siamo qui per vincere. Sto benissimo. Sulla fiducia si è detto tanto. Abbiamo recuperato in campionato, la situazione non è così negativa come sembra. Servono fortuna e coraggio. Vedremo domani quello che succederà. Dobbiamo cercare spazio per fare un gol subito.”

