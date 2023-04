Le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo la partita che ha determinato l’uscita del Napoli dalla Champions League

L’allenatore azzurro si è così espresso in conferenza stampa dopo il match con il Milan.



Così Spalletti:” Su Kvaratskhelia ho pensato di prendere un po’ di posizione (ride ndr) poi mi sono adeguato ma il rqgazzo merita. Vero che nel primo tempo non è riuscito a saltare l’uomo però nel secondo tempo ha fatto due numeri pazzeschi. Felice di lavorarci assieme. Ci darà sua qualità. Abbiamo fatto due grandi prestazioni di sostanza , faccio i complimenti al Milan per il passaggio del turno. I miei sono tornati stanchi dalla pausa con le nazionali. Siamo stati troppo leggeri nei gol presi. Ci fa piacere aver visto lo stadio lottare con il pubblico. Siamo arrivati con il fiato corto. Anche Osimhen si è allenato tre giorni con la squadra. Tanti problemi. Non è una scusante per il risultato che è venuto fuori. Hanno fatto una grande partita. A me niente mi consolerà. Bello spettacolo e un po’ di amarezza. Politano ha preso una botta e alzato subito il braccio, chiamato il cambio. Mario Rui idem, occorre per entrambi fare degli accertamenti. Mentalmente come ricerca sono stati bravi. In Champions i ragazzi hanno fatto grandi partite e mostrato una grande mentalità. Voglio bene a questa squadra. Il pubblico è stato commovente non deve più mancare questo sostegno. Sotto l’aspetto degli episodi il DnA europeo ha fatto la sua parte. Sicuramente gli ha dato convinzione. Una esperienza che ha fatto portare loro a casa qualche episodio. Siamo arrivati penalizza dopo la partita d’andata per qualche decisione arbitrale. Stasera al 37′ c’era rigore netto con impatto indiscutibile. Lo hanno visto anche al Var…”

