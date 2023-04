Le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo Lecce-Napoli

Queste le parole di Luciano Spalletti dopo l’incontro del suo Napoli con il Lecce

Un Napoli che vince ma non convince quest’oggi: “E’ ripresa la cavalcata verso un sogno, che resta un sogno fino a che non si sarà realizzato. I calciatori sanno ritrovare da soli i comportamenti giusti. Questo è un campo difficile, il Lecce sta benissimo in campo. Questo risultato ci da tranquillità in vista delle altre partite. Simeone andrà valutato, sembrava muscolare, poi il ginocchio. Osimhen vorrebbe giocare sempre. I medici hanno tirato fuori la soluzione corretta ora si deve vedere se ricominciando come va. Lui ha fisicità, strappi, diventa più facile pressare quando c’è lui. Puntiamo sul suo recupero. Buon tempo di Raspadori nel primo tempo. Dopo il 4-0 subito dal Milan era fondamentale avere un certo carattere per fare risultato qui. Di Lorenzo con la fascia di capitano ha avuto ancora più forza e più qualità. Sono fortunato ad averlo come calciatore. Lui è il cosiddetto calciatore moderno. Ottima qualità e performance. Rqgazzo splendido. Buona anche la partita dell’arbitro”.

“Era fondamentale vincere per preparare al meglio la prossima. Ho visto spirito, carattere. Si è vinta una partita importante per il futuro”. “Non si è visto il solito Napoli? Tocca a tutti andare con le nazionali, ma i voli transoceanici dei nostri non sono quelli degli altri. I miei sono tornati veramente stanchi, c’era da vincere questa gara per rimettere a posto alcune cose e sono convinto che ci riusciremo. Tre punti che ci permettono di lavorare con più serenità dopo il risultato con il Milan. Saremo pronti per giocare la sfida con il Milan, anche se qualche errore stasera lo abbiamo commesso.

“Elmas? ha sempre grande entusiasmo e disponibilità di giocare. Ha qualità da vendere e quantità, può fare vari ruoli e occupare varie zone del campo. A volte il suo correre troppo lo porta ad essere meno lucido” . “Sul finale ho visto un atteggiamento importante della squadra, che anche lì ha protestato nonostante avesse vinto la gara. Una partita che ci consente di continuare nostro sogno, che per il momento, ripeto, rimane un sogno anche se lo abbiamo a portata di mano”.

