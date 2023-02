Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa post partita

Così ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli Cremonese

Le dichiarazioni del mister azzurro dopo la vittoria per 3-0 sulla Cremonese

“Vincere una serie di partite così non è facile…le difficoltà aumentano sempre. Restare concentrati è necessario. Dobbiamo sempre dare il massimo per raggiungere il risultato. Nel primo tempo oggi abbiamo fatto fatica. Siamo stati più disordinati. Loro magari giocando libera di testa paradossalmente possono fare bene. Rrahmani Kim e Mario Rui sono stati splendidi nel primo tempo per evitare rischi poi nel secondo tempo è stato tutto più facile’

“Su Elmas…l’importante è sfruttare l’occasione quando si presenta. Oggi ha fatto un gran gol…lo ha meritato. Dispiace non farlo giocare dall’inizio però l’importante è voler sempre fare di tutto per aiutare i compagni in qualunque momento”

“L’equilibrio è importante. Per arrivare a certi risultati occorre un po’ di tutto. Meglio sempre non lasciare i punti per strada. Non lo abbiamo fatto in coppa. Gli avversari sono tutti forti…generiamo stimoli negli avversari”.

“Osimhen ha qualità di far gol perciò i compagni lo cercano. Lo si cerca sempre per questo”.

“Complimenti al pubblico per come ha vissuto la partita, ci ha aiutato molto. Dobbiamo essere disposti a tutto, a distruggerci sul campo per quel risultato. Si va per la nostra strada …poi ognuno si esprime liberamente e può dire ciò che vuole (il riferimento è all’invito di Marocchi a Dionisi di provare a battere il Napoli)”.

