Le dichiarazioni di Rudi Garcia in conferenza stampa dopo la gara

Il tecnico azzurro risponde alle domande in sala stampa dopo Napoli-Fiorentina

Così Garcia: “In difficoltà e poco lucidi. Analizzeremo la brutta serata, gioco con poca fluidità. Primo tempo complicato, primo gol da non prendere, pareggio importante, vicini al 2-1 per noi poi abbiamo subito e non siamo stati bravi nel riprendere. Preoccupato per questa brutta prestazione? No ma la verificheremo con calma, può succedere: in casa non si può perdere una gara cosi, abbiamo perso 3 gare importanti ma il futuro ci darà ragione o torto. I tifosi hanno ragione, oggi siamo arrabbiati, ci aspettavano di fare meglio. Non riusciamo a fare una striscia di 3 vittorie consecutive. I cambi di oggi? Con il senno del poi è facile. Raspadori per Anguissa è stato un cambio funzionale a tentare il pareggio; nel secondo tempo Raspa ha cercato il Cholito poteva essere il pareggio. Nulla, mi assumo la responsabilità”.

