Le Foche: “Siamo nella fase terminale dell’epidemia da Coronavirus”

Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, ha parlato dell’epidemia di Coronavirus e di come questa sia nelle fasi finali.

Di seguito le sue parole, riprese dalle pagine del Corriere:

“Siamo in una zona terminale della pandemia, i nostri comportamenti proprio per questo devono essere ancora più responsabili per avere uno sviluppo migliore nel periodo estivo. Bisogna dare a questi ragazzi una comunicazione credibile e empatica per farli entrare in una forma mentis che sia rispettosa della salute pubblica.

Servono i comportamenti giusti, bisogna entrare in una nuova forma della normalità, in cui si applichi l’educazione civica e fare in modo che questo periodo bruttissimo passi. Il quadro pare essere assolutamente confortante.“

