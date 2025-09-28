Serie A

Le formazioni ufficiali: due esordienti in maglia azzurra, Marianucci e Gutierrez

Pubblicato il

Ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A. Out Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola: Contelancia dal primo minuto due esordienti in maglia azzurra

Beukema viene risparmiato per la sfida di mercoledì in Champions con lo Sporting, nell’attesa di sapere se in quel match potrà giocare Spinazzola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All. Conte.

