Le formazioni ufficiali: due esordienti in maglia azzurra, Marianucci e Gutierrez

Ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A. Out Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola: Contelancia dal primo minuto due esordienti in maglia azzurra
Beukema viene risparmiato per la sfida di mercoledì in Champions con lo Sporting, nell’attesa di sapere se in quel match potrà giocare Spinazzola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All. Conte.