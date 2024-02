Le Iene: Continua la denuncia dell’arbitro misterio:”Il Napoli ha avuto una serie di eventi sfavorevoli”.

Le Iene continua la denuncia dell’arbitro misterioso. Stasera altra puntata e si parla dei torti subiti dal Napoli.

Sul sito di Mediaset sono state pubblicate alcune anticipazioni di cui vi proproniamo un estratto:

Inviato: E durante l’ultima giornata ci sono stati altri errori?

Arbitro anonimo: Purtroppo sì, in Napoli Verona c’è un evidente fallo da rigore per intervento di Cobal che con la sua gamba destra colpisce la gamba destra di Kvarastella prima di toccare il pallone. Tecnicamente l’azione è da inquadrare in due fasi, è nella prima fase che scatta la punibilità, perché il difensore crea un danno all’attaccante.

Il fatto che nella seconda fase il difensore tocchi anche il pallone non rileva ai fini del decretare o no il calcio di rigore. Qui l’arbitro valuta erroneamente il contatto come non falloso, ma inspiegabilmente anche Il Var non interviene. Eppure, le immagini sono chiare e inequivocabili.

Inviato: Quest’anno possiamo dire il Napoli non sia molto fortunato con gli arbitri?

Arbitro anonimo: Si, in effetti il Napoli ha avuto una serie di episodi sfavorevoli in questo senso.

Inviato: Fa bene De Laurentiis a lamentarsi?

Arbitro anonimo: Fa bene, non gli si può dire nulla, ma fino ad adesso le sue lamentele non hanno portato a molto…è vero che dal 2020 sono cambiati gli uomini, e c’è anche un minimo di trasparenza in più perché almeno a fine partita sappiamo che voto abbiamo preso dagli osservatori.

Però il sistema è rimasto sostanzialmente lo stesso

Comments

comments