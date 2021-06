Le Iene riaprono il caso Pjanic-Orsato con la consulenza di due non udenti

La puntata di questa sera delle Iene in onda su Italia Uno alle ore 21:18 si preannuncia davvero interessante per chi ancora non dimenticato la vicenda Pjanic-Orsato che ha contribuito non poco ad assegnare lo scudetto 2018 alla Juventus.

IL servizio delle Iene si è avvalso della consulenza di due non udenti per leggere il labiale del video del dialogo tra l’arbitro Orsato e gli addetti al VAR Valeri e Giallatini.

Il Corriere della Sera ne anticipa alcuni passaggi.

«Valeri preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è», spiega il primo consulente, Giuliano. Prima ancora, al momento del contatto tra Pjanic e Rafinha, Valeri avrebbe esclamato: «Uuuh, check!». Per Alessandro, il secondo esperto non udente: «Valeri mi sembra che dica “ho controllato adesso, lo riguardo un secondo, ho controllato, un contatto c’è”». Poco dopo l’assistente Giallatini dice a Valeri: «Per me è giallo, per me è giallo», e Valeri gli risponde «Sì certo». Una versione che differisce in modo sostanziale da quella resa dai diretti interessati. Il caso resta aperto”.

