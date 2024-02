Le (inappropriate) dichiarazioni dell’entourage fi Thiago Motta su Calzona e il futuro del Napoli.



Dario Canovi, padre dell’agente di Alessandro, agente di Motta ha risposto così sul presente e futuro del Napoli

“Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello – spiega a Tuttomercatoweb – Nessuno vuole andarci.

E non credo che uno come Conte sia disponibile ad allenare il Napoli, le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili.

Calzona non lo conosco personalmente e per questo non posso giudicarlo.



Avevo sentito il suo nome come vice, per questo credo che a meno di miracoli sia una soluzione ad interim. Non è un allenatore con l’esperienza necessaria per mandare avanti una squadra come il Napoli”.

