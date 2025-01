Le italiane in Champions stasera: vince il Bologna, pari della Juventus

Champions League: due italiane hanno giocato alle 21

Bologna-Borussia Dortmund 2-1

Prima vittoria in Champions dei rossoblù di Italiano che in rimonta battono il Borussia Dortmund 2-1. Un calcio di rigore in apertura accordato per fallo di Holm su Anton e realizzato da Guirassy, regala il vantaggio agli ospiti. Nella ripresa reazione del Bologna che in 2’ ribalta il match: segna Dallinga su assist di Odgaard, poi Iling Junior fa 2-1. Problema muscolare per Orsolini a fine primo tempo.

Bruges-Juventus 0-0

Il pari garantisce ai bianconeri l’accesso ai playoff ma non basta per continuare a sperare di arrivare tra le prime 8 (per qualificarsi direttamente agli ottavi). Nella ripresa ci provano Nico Gonzalez e Koopmeiners. Vlahovic parte ancora dalla panchina, entra nel finale ma non incide

