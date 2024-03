Le pagelle di Barcellona-Napoli: Dammi solo un minuto.

Le pagelle di Barcellona: Dammi solo un minuto

“Dammi solo un minuto

Un soffio di fiato

Un attimo ancora

Stare insieme è finito

Abbiamo capito

Ma dirselo è dura”

Cantavano così i gruppi organizzati alla fine della scorsa stagione.

Sono stati visionari ma neppure loro potevano immaginare quanto fosse premonitore questo languido canto di addio.

Il Napoli dello scudetto non esiste più.

La partita con il Barcellona doveva essere il passo d’addio di quella squadra fantastica ma sono inciampati e la musica è finita.

La partita:

In Champion sono gli episodi a fare la differenza: Partenza suicida, errori difensivi, gol sbagliati e rigore e espulsione non sanzionati.

Su tutto le pessime prestazioni di Osimhen e Anguissa, se regali il centravanti e viene meno il centrocampo, perdi.

Il Napoli che ha dimostrato di potersela giocare si è appoggiato sui principi di gioco ma è venuto meno nelle individualità.

Perché in campo non ci va il blasone o la storia di un club ma i calciatori ed il Napoli non può più pensare d un essere un principiante, lo dice il passato.

Calzona 5.5 Ha il sostegno della squadra a cui sta provando a ridare codici e fiducia. Il gol di Rrahmani è studiato.

Non è colpa sua se Osimhen viene meno nella partita più importante ma continua a prendere gol.Gli manca il fattore più importante il tempo. Dubbi sulle sostituzioni.

Meret 6.5 Più di quello che fa non può fare.

Di Lorenzo 5 Si fa mettere in mezzo, sempre ma sfiora il gol in un riverbero di quello che era.

Rrahmani 6 Scusi ma lei voleva fare il centravanti?

La sufficienza è per il gol pazzesco di sinistro ma è imbambolato ne l’uno due del Barça

Juan Jesus 5.5 tramortito sui gol poi si riprende ma è uno dei due centrali di una difesa che ne ha presi 3.

M Rui 5.5 Maledetta gioventù! Soffre da piangerci Yamal ma poi gli prende le misure.

Anguissa 4.5 Desaparecido

Non sarà facile vivere con un fratello gemello moscio e superficiale ma Zambo non può scappare e mandare Frank in campo.

Lobotka 6,5 Uno e trino per se e per gli altri. Signore mantienilo sempre in buona salute. Il Munaciello è l’unico che non tradisce mai.

Traorè 5.5 Già è emozionante vedere un centrocampista di sinistra dinamico. Però serve la qualità nel suo ruolo.

Politano 6 Lui la partita la gioca.

Osimhen 4.5 In fuorigioco. In tutti i sensi. Fratello, va bene tutto ma se vali 120 milioni devi dimostrarlo in partite come queste.

Kvara 5.5 Lui ci prova, non si arrende ma non basta.

Lindstrom 4.5 25 milioni a bilancio.

Olivera 5

Raspadori SV

Ngonge Sv

