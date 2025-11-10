Le pagelle di Bologna-Napoli. Primo comandamento:Se vuoi vincere devi tirare in porta.

Primo comandamento:
Se vuoi (provare) a vincere la partita devi tirare in porta.
Il corto circuito
Conte avverte:
Manca l’energia positiva.
Sistema elettrico in tilt e scatta il blocco.
Un bravo elettricista deve trovare il punto di dispersione. Altrimenti le luci restano spente.
Il Napoli ‘mbuttunato
Come palloncini gonfi di elio,
i giovanotti di Conte svolazzano sul prato del Dall’Ara sfiorando erbetta e avversari.
Non sarà l’elio a riempirli ma allora cosa?
Fatica fisica, pesantezza mentale, supponenza, dubbi?
Forse tutto e bisogna alleggerire.
Il mal di gol.
Non è un malanno stagionale ma il vuoto oltre la riga bianca
Tre partite, abbondantemente oltre i 270 minuti senza segnare e, ora, li prendi pure.
Difficile metterla dentro se in area ce n’è 1/2, se il pallone viaggia a scartamento ridotto e se arrivi dopo sulle seconde palle.
Eppure il Bologna aveva giocato giovedì sera e volava.
Ci vorrebbe un miracolo o un genio… ma quello è out e quel genio ha mantenuto il carro per la scesa fino a che c’è stato.
Hojlund si sbatte e combatte ma la sua specialità è l’attacco alla profondità che non c’è.
XG a fine partita 0.55 una tristezza.
Conte 4.5
A fine partita fa mea culpa ed è più nero di una notte senza stelle.
Mette tutti in discussione e lui stesso, per primo.
È preoccupato e rievoca i fantasmi dell’altro post scudetto.
“O non so spiegarmi o non mi ascoltano”.
Avvisa:
”Parlerò con la società, non accompagno il morto”
Il freddo addosso.
Pensi: Però giocano sempre gli stessi poi vedi le alternative e capisci il perché ma la soluzione deve trovarla lui, ci sta per questo. Oneri e onori.
Savic 4.5 Non si prende un gol sul primo palo e sul secondo è paralizzato
Di Lorenzo 5 Molle su Cambiaghi sul primo gol.
Prova a fare qualcosa con Politano poi si squaglia nella ripresa.
Rrahmani 5 Bene fino al gol poi si perde Dallinga
Buongiorno 5 impeccabile fino al gol di Lucumì anche se non è tutta colpa sua ma molta di.
Gutierrez 6 Di gioca poco dal suo lato ma a parte qualche scelta sbagliata è tra i meno peggio. Sostituzione poco comprensibile.
Anguissa 5 Era partito bene poi Frank prende il posto di Zambo ed è soporifero.
Lobotka 5.5 Prova a dare un senso ad una partita che un senso non ne ha
McTominay 4.5 Il peggiore in campo. Che ti succede Scott?
Politano 5 Perde quasi tutti i duelli eppure il taglio al centro è una delle poche cose buone della partita ma sbaglia la scelta del passaggio.
Hojlund 5 Per Conte è il migliore in campo, si sbatte non si abbatte e i compagni lo lasciano solo ma non può essere solo questo.
E poi caro Rasmus gioco di mano gioco di villano. Hai ragione era fallo e non te lo fischiano ma il pugno no. Graziato.
Elmas 5 Parte pieno di buona volontà poi si squaglia pure lui.
Lang 5 Ad oggi viene ricordato per 0 gol e 2 ammonizioni e quella di oggi non c’era neppure.
Neres 5 Un recupero in area e un giallo. Stop.
Lucca SV
J Jesus SV
Olivera SV