Le pagelle di Bologna-Napoli. Primo comandamento:Se vuoi vincere devi tirare in porta.

Primo comandamento:

Se vuoi (provare) a vincere la partita devi tirare in porta.

Il corto circuito

Conte avverte:

Manca l’energia positiva.

Sistema elettrico in tilt e scatta il blocco.

Un bravo elettricista deve trovare il punto di dispersione. Altrimenti le luci restano spente.

Il Napoli ‘mbuttunato

Come palloncini gonfi di elio,

i giovanotti di Conte svolazzano sul prato del Dall’Ara sfiorando erbetta e avversari.

Non sarà l’elio a riempirli ma allora cosa?

Fatica fisica, pesantezza mentale, supponenza, dubbi?

Forse tutto e bisogna alleggerire.

Il mal di gol.

Non è un malanno stagionale ma il vuoto oltre la riga bianca

Tre partite, abbondantemente oltre i 270 minuti senza segnare e, ora, li prendi pure.

Difficile metterla dentro se in area ce n’è 1/2, se il pallone viaggia a scartamento ridotto e se arrivi dopo sulle seconde palle.

Eppure il Bologna aveva giocato giovedì sera e volava.

Ci vorrebbe un miracolo o un genio… ma quello è out e quel genio ha mantenuto il carro per la scesa fino a che c’è stato.

Hojlund si sbatte e combatte ma la sua specialità è l’attacco alla profondità che non c’è.

XG a fine partita 0.55 una tristezza.

Conte 4.5

A fine partita fa mea culpa ed è più nero di una notte senza stelle.

Mette tutti in discussione e lui stesso, per primo.

È preoccupato e rievoca i fantasmi dell’altro post scudetto.

“O non so spiegarmi o non mi ascoltano”.

Avvisa:

”Parlerò con la società, non accompagno il morto”

Il freddo addosso.

Pensi: Però giocano sempre gli stessi poi vedi le alternative e capisci il perché ma la soluzione deve trovarla lui, ci sta per questo. Oneri e onori.

Savic 4.5 Non si prende un gol sul primo palo e sul secondo è paralizzato

Di Lorenzo 5 Molle su Cambiaghi sul primo gol.

Prova a fare qualcosa con Politano poi si squaglia nella ripresa.

Rrahmani 5 Bene fino al gol poi si perde Dallinga

Buongiorno 5 impeccabile fino al gol di Lucumì anche se non è tutta colpa sua ma molta di.

Gutierrez 6 Di gioca poco dal suo lato ma a parte qualche scelta sbagliata è tra i meno peggio. Sostituzione poco comprensibile.

Anguissa 5 Era partito bene poi Frank prende il posto di Zambo ed è soporifero.

Lobotka 5.5 Prova a dare un senso ad una partita che un senso non ne ha

McTominay 4.5 Il peggiore in campo. Che ti succede Scott?

Politano 5 Perde quasi tutti i duelli eppure il taglio al centro è una delle poche cose buone della partita ma sbaglia la scelta del passaggio.

Hojlund 5 Per Conte è il migliore in campo, si sbatte non si abbatte e i compagni lo lasciano solo ma non può essere solo questo.

E poi caro Rasmus gioco di mano gioco di villano. Hai ragione era fallo e non te lo fischiano ma il pugno no. Graziato.

Elmas 5 Parte pieno di buona volontà poi si squaglia pure lui.

Lang 5 Ad oggi viene ricordato per 0 gol e 2 ammonizioni e quella di oggi non c’era neppure.

Neres 5 Un recupero in area e un giallo. Stop.

Lucca SV

J Jesus SV

Olivera SV

Comments

comments