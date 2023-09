Le pagelle di Bologna-Napoli

I voti alla prestazione degli azzurri dopo il pari di Bologna: di certo non la migliore giornata per Victor Osimhen.



Meret 6.5 sembrava potesse lavorare anche in Smart working poi invece ci mette anche le mani.

Di Lorenzo 6.5 Semper fidelis Manca, forse, qualche strappo in più.

Olivera 5.5 L’ammonizione lo frena ma sembra sempre vorrei ma non posso

Ostigard 6.5 Concentrato ed efficace anche se non molto impegnato. La costruzione non è, però, il suo forte.

Natan 6.5 Aveva più occhi addosso lui che il Papa il giorno della nomina ma è stato calmo, freddo, efficace, aggressivo ed ha una buona postura del corpo.

Anguissa 6.5 Il riscatto è stato pagato e finalmente Zambo è tornato a casa. Efficace e fa sentire la sua presenza.

Lobotka 6 palloni ne tocca, avversari ne rincorre ma corre anche un po’ a vuoto, non male ma non benissimo.

Zielinski 6 La qualità che ha nei piedi gli permette di fare qualunque cosa ed è anche molto presente ma uno come lui deve cercare la porta quando gli avversari giocano in 11 dietro la linea della palla.

Raspadori 6 Fa un no look spettacolare a Osimhen ma spreca una grande occasione tirando fuori e da troppo lontano. Combatte ed è tosto. Cerca spazio ma più vicino alla porta ed a Victor, potrebbe fare meglio.

Osimhen 5 Perché sbaglia il rigore, perché non si controlla, sul palo difficile accusare, è questione di fortuna. Perché lui è Victor Osimhen e deve trovare il modo di spaccare le partite.

Kvaratskhelia 6.5 Molto meglio delle ultime uscite. La gamba è più leggera, ricomincia a saltare qualche avversario e procura il rigore. Ma poi lo mandano a casa.

Mario Rui 5 Il maestro non c’è. Non costruisce non difende pulito e anche lui sembra frenato. Considerando che succede anche ad Olivera potrebbero essere indicazioni tattiche.

Politano 5.5 Corre, si agita un po’ ma non incide.

Elmas 5,5; Simeone sv; Cajuste sv.

Garcia 5 Il Napoli del primo tempo è sembrato per la prima volta una squadra organizzata ma non è efficace. I giocatori sbagliano a reagire ma lui continua a fare sostituzioni incomprensibili e, comunque, il tecnico è il primo responsabile di qualunque cosa.

