Le pagelle di City-Napoli. Rosso di sera pasticcio si avvera

Rosso di sera e il pasticcio si avvera.

Oggi fa arrabbiare ma la variabile imprevedibile è uno degli aspetti più affascinanti del calcio.

Puoi preparare il piano partita perfetto ma poi accade l’imprevisto e salta tutto.

Il rammarico più grande è non aver potuto assistere ad una partita entusiasmante e bella da un punto di vista estetico.

Perché l’occhio rivendica sempre la sua parte.

La testa c’è stata, il Napoli non ha sbracato e andare all’intervallo sul pari sembrava un inversione del destino avverso.

Serviva un episodio per dare più coraggio in fase propositiva e mettere qualche dubbio al City, in Champions i dettagli fanno la differenza.

Doveva essere una partita spettacolare con continui cambi di fronte, una sfida ad altissimo livello tra concezioni calcistiche diverse ed è diventato un monologo del City.

Gli azzurri hanno mantenuto la concentrazione e limitato il passivo grazie, anche, all’ottima prestazione di Savic.

Potevano provare a spezzare l’assedio con qualche uscita migliore dalla pressione?

Può darsi ma non ci sono riusciti.

L’equilibrio di Conte in conferenza post partita è un chiaro messaggio ai suoi ragazzi che non devono perdere nessuna delle certezze acquisite. Il campionato della Champions è lungo e in Europa bisogna giocare a testa alta e con piglio deciso.

Conte 6 Alla vigilia del match aveva detto che non voleva stare lì a prendere pugni provando a restare in piedi e, invece, è andata così.

L’espulsione ha fatto saltare il piano gara e impedito ai suoi ragazzi di confrontarsi con un top club per capire il livello raggiunto.

La resistenza mentale e l’abnegazione pur nella sconfitta netta sono dei capisaldi.

Sarà il più arrabbiato di tutti.

Poteva inventarsi qualcosa per cambiare l’inerzia ossessiva dell’attacco inglese?

Giusta la mossa di far uscire il calciatore più forte?

Con il senno del poi sono tutti bravi.

Savic 6.5 Bravo ed efficiente. Sarebbe stato interessante vederlo all’opera anche sui lanci lunghi precisi e potenti ma ha potuto solo parare.

Di Lorenzo 4.5Ha fatto un errore ed ha pagato. Tutti sbagliamo.

Beukema 5.5 Molto bene nel primo tempo poi si perde Haaland ma direi che succede quasi a tutti i difensori.

Buongiorno 6 Nella situazione che si viene a creare fa il suo

Spinazzola 6 Era partito benissimo poi nello stravolgimento post espulsione resta bloccato

Lobotka 6 Baluardo. Prova a mettere ordine nell’assedio

Anguissa 5.5 Ci mette il fisico non la qualità fa ina pressione sbagliata che porta al gol

McTominay 5.5 Come Anguissa tranne l’errore in pressione

Politano 7 Il migliore

De Bruyne 10 e lode. La sua uscita dal campo in quella che potrebbe essere l’ultima nel suo stadio( speriamo di no) è da manuale non del calcio ma della vita. Andrebbe fatta vedere e spiegata in tutte le scuole calcio.

Un vero Re.

Olivera 5.5

Gilmour SV

Neres SV

Elmas SV

j Jesus 5.5

