Le pagelle di Empoli-Napoli

Empoli-Napoli

La capolista tiene la testa dove la deve tenere cioè in testa alla classifica

La bella lavanderina: I panni sporchi si lavano in famiglia e il bianco spacca se ha una bella macchia di terra e erba al centro della maglia

Il Napoli ha imparato a sporcarsi le mani e va benissimo ma,pure, un poco i piedi e questo non piace neppure a mister Conte.

Troppo timidi nel primo tempo e appesantiti.

Sarà la sindrome da primato?

Conte 7 La vince e per citarlo “Il resto è aria fritta”

I panni sporchi si lavano in famiglia e quindi non esita a far svestire Lukaku e poi sistema l’assetto del bolide che taglia il traguardo per primo

e un’altra settimana è andata.

Si deve festeggiare con la sua benedizione.

Caprile 7 Reattivo e per niente emozionato dal ritorno ad Empoli. Fa solo un errore in uscita

Di Lorenzo 6.5 Cresce con la squadra nel secondo tempo e torna ad arare il campo

Rrahmani 6.5 tiene botta nel primo tempo

Buongiorno 7 migliore in campo e capopopolo irriducibile. Baluardo

Spinazzola 6 Rientra dopo un bel pó. Bene in fase difensiva meno in proposizione

Anguissa 6.5 Nel primo tempo eravamo tutti terrorizzati che Frank si fosse impossessato del corpo di Zambo ma ci eravamo impressionati.

Gilmour 6 Ora mi volete raccontare che sostituire il Magnifico Rettore sia una passeggiata di salute? Impossibile ma Billy c’è! E appena si scrolla un po’ di polvere dalla toga sale in cattedra.

Mc Tominay 6.5 Pallida copia di Scott per metà partita poi si rianima ed è sua la seconda azione pericolosa del Napoli oltre il rigore

Politano 7 Non chiedetevi cosa possa fare il Napoli per Politano ma cosa possa fare Matteo per il Napoli. Cuore, polmoni e… rigore

Lukaku 5 Non ci sono intoccabili

Kvara 6.5 Tocca il primo pallone al minuto 20.

Sbiadito però segna il rigore decisivo con una freddezza e una qualità che determinano

Simeone 6.5 Capa tosta non molla e ci rimette pure la capoccia

Mazzocchi SV

Olivera 6 bene

Neres 6

Comments

comments