Le pagelle di Fiorentina-Napoli: Se chiure ‘na porta s’arape ‘nu purtone

Le pagelle di Fiorentina-Napoli

Se chiure ‘na porta s’arape nu portone.

Firenze per sempre nel segno di Danielino.

ONU

L’Organizzazione delle Nazioni Unite del Napoli

sbanca il tavolo verde di Firenze.

Un belga, un danese e un olandese, uomini delle terre fredde ma con il piedino caldo.

Per un’ora su 95 minuti il Napoli dà spettacolo e alla Viola lascia un quarto d’ora per tempo ma il finale fa arrabbiare Conte:

Non si può rischiare di riaprire una partita dominata.

Chi ama non dimentica.

Conte non dimentica

e ricorda Danielino che si sciolse dal suo abbraccio nove mesi fa.

Era il 4 gennaio, quello degli addii più dolorosi, il giorno più brutto del calendario

mentre i ragazzi giocavano e vincevano a Firenze, come oggi.

Se chiure ‘na porta s’arape nu portone.

Il brutto infortunio di Lukaku ha costretto il Napoli a cercare una soluzione danese, giovane e che festeggia il ritorno in Serie A con un gol dopo 14 minuti.

Una gran bella soluzione che fa il Napoli più forte in attesa del ritorno di Big Rom.

The italian job

C’era tanta Manchester sul terreno del Franchi in attesa del derby di domenica.

Tra De Gea, McTominay, Hojlund e De Bruyne si respirava aria di Premier e l’anticipo del Manchester derby, lo ha vinto il Napoli.

Comunque i red in campo erano di più quindi magari giocatevi la vittoria dello United… non si sa mai.

Conte 9

3/3 Scoccia il gol preso e per di più su angolo( Una specie di bestemmia) ma il giovane arbitro si è impappinato. Il corner andava ripetuto,

per fallo su Anguissa prima che venisse battuto.

Facciamo finta che non sia successo niente mister.

Per un’ora la sua squadra ha dato spettacolo mollando nei finali dei tempi e questo lo ha fatto arrabbiare, ha ragione.

L’occupazione degli spazi, la

dinamicità e la concretezza dei suoi ragazzi sono da manuale.

Il pensiero per Danielino è una carezza dolce, umana. Il battito di un cuore di carne.

Per Daniele Con Daniele.

Milinkovic Savic 6.5 Si fa fregare da Ranieri ( ma l’angolo andava ripetuto) però recupera con due interventi top.

Di Lorenzo 7 Oh capitano mio capitano. Tra le altre cose salva su Kean in angolo.

Beukema 7.5 Cresce in maniera esponenziale dopo il gol

Buongiorno 7 Al rientro fa una partita di altissimo livello

Spinazzola 7 Con assist

Lobotka 7 Una delle tante lectio magistrali del Magnifico Rettore dell’Università dei Munacielli

Politano 6.5 La garanzia, la certezza.

Anguissa 8 Il 4 gennaio procurò il rigore che Lukaku segnò oggi quello che ha segnato De Bruyne poi recupera la palla che fa segnare Beukema, in mezzo forza e qualità, una partita strepitosa. Zambo era uno dei migliori amici di Danielino.

Le coincidenze non esistono.

McTominay 7 Vi dico solo che ha corso quasi 10 km. Di qualità di qualità

De Bruyne 7.5 Il genio senza sregolatezza.

Hojlund 7.5 Comunque allo United hanno dei problemi, non si spiega altrimenti.

Dopo McTominay, Rasmus. Mah!

Ps è piacevole poter apprezzare di nuovo un attaccante che giochi faccia alla porta e che attacchi lo spazio in verticale così bene.

Neres 6 Una corsa di 80 m e una palla che poteva dare meglio a Elmas

Elmas 6

Lucca SV

Olivera SV

Gilmour SV

