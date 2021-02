Le pagelle di Granada-Napoli 2-0

Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League il Napoli ha affrontato in trasferta gli spagnoli del Granada. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Approccio non europeo di una squadra che ha giocato senza densità e senza intensità. Una squadra senza nessuna idea di gioco, con enormi difficoltà nel giro palla e nella costruzione della manovra dal basso, che ha difficoltà a superare la metà campo e quando lo fa è sempre con gli avversari ben schierati. Croniche disattenzioni in difesa e poca cattiveria agonistica. Vero che questa rosa non ha giocatori importanti come li hanno avuti Benitez e Sarri però non può essere solo questo il problema.

MERET: 5 – Una parata nel finale evita lo 0-3, incolpevole sul secondo gol ma forse poteva essere più reattivo sul gol del vantaggio spagnolo.

DI LORENZO: 4 – Spinge senza qualità e si fa sorprendere in occasione dei due gol del Granada arrivati entrambi dalla sua zona.

RRAHMANI: 5 – Qualche buona chiusura ma sul secondo gol sbaglia clamorosamente il movimento in chiusura.

MAKSIMOVIC: 5 – Un po’ a disagio con la velocità di Machis e Kennedy anche se non commette errori determinanti.

MARIO RUI: 4,5 – Qualche giocata la indovina, ma per il resto poco utile in entrambe le fasi.

FABIAN: 6,5 – Il migliore in campo per qualità e quantità di giocate soprattutto nel primo tempo, cala nella fase centrrale del secondo tempo per chiudere poi increscendo

LOBOTKA: S.V. – E’ preferibile non dare un voto per non infierire su un calciatore in netta difficoltà.

ELMAS: 5 – Vivace ma poco concreto, troppo discontinua la sua azione anche se ha mostrato delle buone qualità individuali.

POLITANO: 4 – Tanto fumo e zero arrosto, inoltre aiuta poco in fase di non possesso.

OSIMNHEN: 4 – Le uniche attenuanti sono la condizione non ancora ottimale e i pochi palloni che riceve. Magari più in là sarà determinante ma per il momento il suo contributo è praticamente nullo.

INSIGNE: S.V. – Il capitano non è giudicabile per quella sensazione che abbia giocato in condizioni menomate solo per onor di firma e perché non c’erano altri attaccanti a disposizione.

ZIELINSKI (dal 46′ al posto di Politano ): 5,5 – Ha provato a migliorare il giro palla e qualche volta ci è riuscito, però sbagli anche due occasioni che meritavano una diversa conclusione.

BAKAYOKO (dal 64′ al posto di Lobotka): 5 – Recupera qualche buon pallone e imbecca i compagni con interessanti verticalizzazioni.

ARBITRO KARASEV (Russia): 4 – Diciamo subito che la sconfitta del Napoli NON c’entra nulla con l’arbitraggio scadente di un direttore di gara che ha sbagliato la valutazione di diversi falli e distribuito ammonizioni non sempre a ragione veduta.

