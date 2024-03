Le pagelle di Inter-Napoli

La notte del lupino

La noia. Il Napoli ha un XG di 1.20

🎶“Undici ragazzi per me possono non bastare”🎶

La UEFA aumenta i posti a tavola ma la rincorsa zoppicante del Napoli alla Champions potrebbe non bastare per partecipare ai pranzi luculliani.

Si può dare di più per trasformare la noia in gioia.

Le surreali offese di Acerbi a Juan Jesus nel giorno ‘Keep racism out’ fanno cadere le braccia.

Senza speranza.

Calzona 6 9 punti in 5 partite e un’eliminazione in Champions. Questo rullino di marcia non porta tra le prime 5, forse, neppure tra le prime 6,

La parentesi slovacca non aiuta.

Manca il tempo e lo abbiamo già detto ma ci proverà fino alla fine

Meret 7 Occhi di ghiaccio. Tra i pali è il top della gamma

Di Lorenzo 5 In affanno su tutto. Cresce nel finale. Il Capitano merita di essere aspettato ma deve fare presto.

Rrahmani 6 Per la provvidenziale chiusura su Lautaro

JJesus 7.5 Hombre vertical.

Per tutto. Per come gioca, per come ha risposto alle critiche e per come ha reagito alle vigliacche offese di Acerbi.

Migliore in campo e nella vita.

Olivera 5 In ritardo sul gol, non supporta Kvara.

Un pesce boccheggiante fuor d’acqua

Anguissa 5 Niente da fare, ai voglia di chiamare Zambo. Risponde sempre Frank e scende ancora lui a giocare trotterellando sul campo con un fiore in bocca.

Lobotka 7 Mente Cuore Ultimo baluardo difensivo e primo a pressare in area avversaria. Il Munaciello si conferma l’unica certezza del centrocampo del Napoli.

Traorè 6 Ricordati della promessa. Noi ci fidiamo.

È dinamico ma non può essere solo un comprimario col piede educato.

Politano 6 Le catene esterne del Napoli sono sgranate ma calcia l’angolo da cui arriva il gol.

Raspadori 5 Una zanzara Acerbi il ddt

Kvara 5.5 Può diventare un maestro zen per la pazienza e l’equilibrio con i quali incassa le mazzate senza reagire. È abbandonato a se stesso e cerca aria ovunque, però è un top player e deve trovare il modo di lasciare sempre il segno.

M Rui 6 Gestisce

Ngonge SV

Lindstrom SV

Simeone 5.5 Sente di nuovo il profumo dell’erba

Comments

comments