Le pagelle di Lazio-Napoli

I p’ me, tu p’ te

Sembrava come quando sorelle/fratelli più piccoli volevano uscire con te

e ti scocci di portarli dietro

ma tua mamma ti costringe.

Sul più bello vogliono tornare a casa perché hanno:

sete-fame-freddo-caldo-noia-sonno…tutto

E ti schiattano la serata.

Cambiando l’ordine e i fattori, il prodotto cambia e il risultato

è che ti sbattono fuori dalla Coppa Italia.

L’inclusione e la gratificazione sono importantissime ma, in genere, si fanno per gradi, altrimenti sa di

“Levammc’ ‘o pensier’

Il crash test è diventato uno scontro frontale e si sono fatti male tutti, anche quelli che non c’entrano niente.

Il Napoli è una squadra incompleta( come ripete il mister) molto forte nei titolari ma senza alternative all’altezza in difesa e a centrocampo.

Questo lo sapevamo un po’ tutti.

Le scelte e le motivazioni delle scelte, stanno tutte nella testa di Conte che, almeno, avrà potuto fare le sue valutazioni.

Al resto del mondo,

fuori da Castel Volturno, dopo giovedì sera, resta, solo, il ricordo di una brutta figura e un deja vu ansiogeno:

Squadra fragile con gli uomini sbagliati nel momento sbagliato.

Conte 4,5 Oneri e onori. Sperava in qualcosa di più ma il ‘fieto del miccio’ avrebbe dovuto sentirlo.

Se gli fosse riuscito il colpo, avrebbe regalato autostima alle seconde linee e si sarebbe regalato tranquillità per il resto della stagione.

Così ha perso Filippo e il panaro.

Caprile 5.5 Vero sbaglia ma para un rigore e evita il quarto gol.

Zerbin 4 Tutto maledettamente complicato.

Marin 4 Alla prima prova seria sbaglia

J Jesus 4 Non lo supporta neanche l’esperienza. C’è stato un tempo in cui quando era chiamato in causa era affidabile ora non dà garanzie.

Spinazzola 4 Ad oggi una scommessa persa.

Gilmour 5.5 Ci prova, non si arrende ma per fare ordine in quel caos non basta un uomo, ci voleva un’impresa di pulizie.

Folorunsho 4 Per metà partita ti dimentichi che sta in campo. L’alternativa di chi dovrebbe essere?

Raspadori 4 Ha fatto tutto… male. Non è nato per giocare in questo ruolo( che poi non si capisce quale sia)

Ngonge 4.5 Tra le sue qualità quella di vedere la porta ma dalla posizione in cui ha giocato ci sarebbe voluto un cannone a lunga gittata per centrarla.

Simeone 6.5 Purtroppo non è bastato.

Neres 6 Giocatore di altro livello anche nel pastone nel quale è stato buttato.

Politano Sv

Di Lorenzo 6

Mc Tominay SV

Lobotka SV

Lukaku SV

Qualcuno è entrato prima, altri dopo ma la domanda è perché sono entrati?

