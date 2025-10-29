Le pagelle di Lecce-Napoli. Ultimo episodio di NCIS: Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”

Le pagelle di Lecce-Napoli

I Gulliver e i lillipuziani.

L’ultimo episodio di NCIS:

“Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”

Abby si era arresa neppure la più brava specialista forense del mondo era riuscita a trovare la prova del fallo di JJ ma è impossibile dire di no a Gibbs e allora ci ha pensato Gariglio.

Che vuoi dire?

Spazio alle nuove generazioni di detective

Abby dovrà farsene una ragione:

Se si vuole si può.

Andiamo avanti:

Il campo ha mostrato una partita complicata ma era prevedibile dopo lo sforzo fisico e mentale post Inter.

Poi alcuni dei giocatori messi in campo hanno dei limiti.

I Gulliver scacciano i lillipuziani

Due Gulliver uno nero e uno bianco: Zambo e Vania così vicini e così lontani.

Giganti che firmano la vittoria e danno un calcio ai lillipuziani piccoli di fisico e cervello.

Quiet

Calma Dice Zambo al mister che risponde:” Ma quale calma e calma!”

In panchina è una tarantola, non lo tieni come si dice dalle nostre parti

‘È fatto accussì”

Savic 8 Vero che il ragazzino Camarda ha toppato ma lui lo ha parato

Di Lorenzo 6 Efficiente

J Jesus 6 Ma perché era rigore?

Buongiorno 6.5 Non passa nessuno dalle sue parti

Olivera 6 in crescita

Anguissa 8 Un gigante calmo

Gilmour 6.5 E aveva pure l’influenza

Elmas 6.5 Factotum da mezzala e esterno

Politano 5.5 Serata imprecisa, non da lui.

Lucca 5 Un’altra serata che lascia perplessi

Lang 6 Prende un sacco di botte che restano impunite.

Neres 6.5 Vivacità e assist

Hojlund 6

Spinazzola 6

Gutierrez SV

McTominay 6

