Le pagelle di Napoli-Atalanta: Miracolo al Maradona. La moltiplicazione dei titolarissimi e delle sostituzioni.

Le pagelle di Napoli-Atalanta:

Miracolo al Maradona: La moltiplicazione dei titolari e delle sostituzioni

Di necessità virtù.

Saperlo fare é una grande capacità, soprattutto quando sei sotto pressione.

Conte ha cambiato e bene,

perché, al di là del sistema di gioco, la differenza con le ultime partite è stata l’aggressività e la determinazione che ci ha messo la squadra.

Miracolo al Maradona

Al Maradona abbiamo assistito ad un miracolo pallonaro:

La moltiplicazione dei titolari e delle sostituzioni:

tutte quelle a disposizione e ha trovato spazio anche Mazzocchi.

C’erano una volta 14 titolari oggi sono 25, ha usato(quasi) tutti i disponibili, anche se é stato uno degli indisponibili a fare e tanto la differenza in questi giorni tempestosi.

Ex desaparecidos

Il fatto che la partita sia stata decisa da due degli ex desaparecidos, può essere un caso?

Può darsi, c’è bisogno di qualche altro indizio per fare una prova ma oggi è così.

Vincere non sarà l’unica cosa che conta ma a volte è necessario.

Anche gli occhi vogliono la loro parte

Il Napoli nel primo tempo non solo segnato tre gol ma è stato bello da vedere.

Poi nella ripresa un po’ troppo spazio all’Atalanta che gol a parte non ha smosso più di tanto l’aplomb di Vania.

Finisce in festa. Baci, abbracci e cotillon

Conte 7 Se l’erano promesso: Testa bassa e lavorare.

Il fallimento di uno é quello di tutti, così per le vittorie.

Relazioni più serene e confronti costruttivi.

Meglio così la solitudine dei numeri primi stressa anche uno come lui che si alimenta di adrenalina.

Buon primo tempo meno nella ripresa.

Savic 6 Bella uscita al 21esimo poi gol sul suo palo

Beukema 6.5 torna, vince e convince

Rrahmani 6 Si fa fregare da Scamacca sul gol, prima pochissimi problemi. Esce dopo una botta

Buongiorno 7 Grinta, anticipo e concentrazione.

Di Lorenzo 6.5 Va dentro spesso e fa, pure, assist sul gol di Lang.

Lobotka 7 Tocca un miliardo di palloni e risolve tante situazioni.

McTominay 7 Da un pallone fantastico a Neres per la doppietta. Carnesecchi gli nega per due volte il gol. Ci mette sempre fisico e piedi.

Gutierrez 6 Poteva fare di più? Sì ma forse aveva indicazioni più difensive su quella fascia.

Neres 8 MVP Ritrova il gol dopo tempo immemore e visto che c’è ne fa due. Concreto e dinamico.

Lang 7 Finalmente lascia il segno, dedito anche tatticamente.

Hojlund 6.5 Combatte con Hien e fa sponda per il primo gol di Neres

J Jesus 6

Mazzocchi 6

Elmas 6

Politano 6

Lucca SV

10 a Lukaku si può essere determinanti anche senza giocare.

10 e lode alle curve sono l’anima del Maradona, tutto il resto è noia e se il Napoli è primo in Europa per risultati in casa é merito anche loro.

