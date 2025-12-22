Le pagelle di Napoli-Bologna: Augh Grande Capo Corvo Nero!

Augh Grande Capo Corvo Nero!

Con una partita spettacolare il Napoli si prende l’ultimo trofeo del 2025 facendo doppietta.

Erano tre quelli a cui ha partecipato e ne vince due.

In realtà,poi, questo è anche il primo della stagione in corso perché capita a fine dicembre, quasi a metà campionato e l’abbrivio te lo porti anche nel nuovo anno.

Splendido splendente l’ha scritto anche il giornale io ci credo ciecamente

Ci ha creduto il Napoli e lo ha voluto.

Squadra che vince non si cambia

Conte li conferma tutti, quelli che si erano conquistati la finale, ed é giusto così concettualmente e praticamente.

Ubi maior minor cessat

Il Napoli ci mette tecnica, fisico e tattica ma soprattutto tanta testa.

Non è questione di togliersi i paccheri dalla faccia con il Bologna che pure gli ha fatto passare un brutto momento

ma di ricordare a tutti che i campioni dell’Italia sono loro

Conte 9 Lui sa come si fa.

Vince e rivince.

Mette la zampa da leone su Italiano e lo divora in un boccone ma davvero erano le stesse squadre in campo al Dall’Ara una quarantina di giorni fa?

Il Napoli non vince soltanto partita e coppa ma la domina, con il petto in fuori e lo scudetto bene in vista.

Calcio champagne( Si può dire in Arabia?) e i gol potevano essere molti di più.

Antonio, questo 2025 che gli ha regalato il decimo trofeo non lo dimenticherà mai.

Savic 7 Il pallone di Ferguson gli arriva in braccio e si regala un dribbling a centrocampo tanto per gradire.

Di Lorenzo 7 Partita accorta non disdegnando di affondare quando può. Vince scudetto e Supercoppa da capitano come Diego nello stesso anno. E ho detto tutto.

Rrahmani 7.5 Inizia male ma facciamo finta di non aver visto perché poi é impeccabile come sempre

J Jesus 7.5 Abbiamo esaurito i complimenti per l’immortale.

Politano 7 Corre avanti e indietro, recupera palloni nella sua area e tira in quella avversaria. Fallisce il 3-0 da dentro la porta ma lo abbiamo perdonato subito.

Lobotka 7.5 Ovunque e dirige l’orchestra da maestro qual è.

McTominay 7 Si vede meno di altre volte ma in mezzo al campo domina. Poi fa un assist che Elmas spreca un tiro che prevede il miracolo del portiere e una sforbiciata da applausi.

Spinazzola 7 Ravaglia gli toglie la gioia del gol

Neres 9 Il Grande Capo

Corvo Nero scuoia il Bologna senza pietà ma con che qualità!

Elmas 7 Si divora un gol assurdo poi gioca la solita partita di grande intensità. Ragazzo fortunato ha già vinto uno scudetto con Spalletti e una Supercoppa con Conte.

Hojlund 8 Lo abbiamo già detto che con Neres sono una coppia di fatto. Straripante fisicamente, non lo prendono mai e cresce giorno dopo giorno. Unisce forza e qualità. Gioca spalle alla porta e guardandola diritto in faccia. Gli manca solo il gol.

Lang Mazzocchi Buongiorno e Gutierrez 7 di default,

Si perde e si vince tutto insieme, panchina compresa.

