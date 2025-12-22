Le pagelle di Napoli-Bologna: Augh Grande Capo Corvo Nero!

Augh Grande Capo Corvo Nero!
Con una partita spettacolare il Napoli si prende l’ultimo trofeo del 2025 facendo doppietta.
Erano tre quelli a cui ha partecipato e ne vince due.
In realtà,poi, questo è anche il primo della stagione in corso perché capita a fine dicembre, quasi a metà campionato e l’abbrivio te lo porti anche nel nuovo anno.
Splendido splendente l’ha scritto anche il giornale io ci credo ciecamente
Ci ha creduto il Napoli e lo ha voluto.
Squadra che vince non si cambia
Conte li conferma tutti, quelli che si erano conquistati la finale, ed é giusto così concettualmente e praticamente.
Ubi maior minor cessat
Il Napoli ci mette tecnica, fisico e tattica ma soprattutto tanta testa.
Non è questione di togliersi i paccheri dalla faccia con il Bologna che pure gli ha fatto passare un brutto momento
ma di ricordare a tutti che i campioni dell’Italia sono loro
Conte 9 Lui sa come si fa.
Vince e rivince.
Mette la zampa da leone su Italiano e lo divora in un boccone ma davvero erano le stesse squadre in campo al Dall’Ara una quarantina di giorni fa?
Il Napoli non vince soltanto partita e coppa ma la domina, con il petto in fuori e lo scudetto bene in vista.
Calcio champagne( Si può dire in Arabia?) e i gol potevano essere molti di più.
Antonio, questo 2025 che gli ha regalato il decimo trofeo non lo dimenticherà mai.
Savic 7 Il pallone di Ferguson gli arriva in braccio e si regala un dribbling a centrocampo tanto per gradire.
Di Lorenzo 7 Partita accorta non disdegnando di affondare quando può. Vince scudetto e Supercoppa da capitano come Diego nello stesso anno. E ho detto tutto.
Rrahmani 7.5 Inizia male ma facciamo finta di non aver visto perché poi é impeccabile come sempre
J Jesus 7.5 Abbiamo esaurito i complimenti per l’immortale.
Politano 7 Corre avanti e indietro, recupera palloni nella sua area e tira in quella avversaria. Fallisce il 3-0 da dentro la porta ma lo abbiamo perdonato subito.
Lobotka 7.5 Ovunque e dirige l’orchestra da maestro qual è.
McTominay 7 Si vede meno di altre volte ma in mezzo al campo domina. Poi fa un assist che Elmas spreca un tiro che prevede il miracolo del portiere e una sforbiciata da applausi.
Spinazzola 7 Ravaglia gli toglie la gioia del gol
Neres 9 Il Grande Capo
Corvo Nero scuoia il Bologna senza pietà ma con che qualità!
Elmas 7 Si divora un gol assurdo poi gioca la solita partita di grande intensità. Ragazzo fortunato ha già vinto uno scudetto con Spalletti e una Supercoppa con Conte.
Hojlund 8 Lo abbiamo già detto che con Neres sono una coppia di fatto. Straripante fisicamente, non lo prendono mai e cresce giorno dopo giorno. Unisce forza e qualità. Gioca spalle alla porta e guardandola diritto in faccia. Gli manca solo il gol.
Lang Mazzocchi Buongiorno e Gutierrez 7 di default,
Si perde e si vince tutto insieme, panchina compresa.