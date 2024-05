Le pagelle di Napoli-Bologna: Napoli Cor’ ‘ngrat e Cor’ e mammà. Il Maradona è diventato come ‘O vascio e Nunziatina.

Le pagelle di Napoli-Bologna

Cor’ ‘ngrat’ e Cor’ e mammà

Il cuore grande di mamma Napoli non fa figli e figliastri

dopo Cerri, Abraham, Success potevano lasciare senza regalo Ndoye e Posch?

Non sia mai detto! Così anche i due ragazzotti rossoblu hanno potuto godere per il primo gol.

La generosità, però, non è infinita e per i loro tifosi resta solo il cuore ingrato che dispensa umiliazione e rabbia.

Il Maradona è diventato come ‘O vascio e Nunziatina. Tutti arrivano mangiano festeggiano e se ne vanno.

Sarà durissima cancellare tutta questa umiliazione nessuni può ricostruire sulle macerie.

Calzona 4 Andrà via senza lasciare traccia se non il ricordo del terzo allenatore de l’annus horribilis.

Meret 6 I due gol non li poteva prendere e fa una bella parata.

Di Lorenzo 4.5 Gli esterni bassi del Napoli non ci stanno capendo niente e il capitano sta affondando con la nave.

Rrahmani 5 Non ha contribuito direttamente ai regali a Ndoye e Posh non per tirchieria ma aveva già dato con gli altri.

J Jesus 5 Come sopra

Olivera 4.5 Contribuisce generosamente al regalo per il battesimo di Ndoye

Anguissa 4 Si sbatte inutilmente e gli sbattono i capelli in faccia. Frank, dopo aver rapito Zambo per impossessarsi del suo corpo non trova più la chiave. Si è pentito lui voleva fare solo uno scherzetto a Zambo e non sa come liberarlo. Così ha fatto un fioretto: Si taglierà i capelli quando troverà la chiave della prigione di Zambo.

Lobotka 5.5 Il munaciello non ce la fa più. Lo avete stremato. Il saio è strappato, i sandali si sono consumati. Ha pianto e quelle lacrime bruciano.

Cajuste 5.5 Almeno corre e si impegna.

Politano 4.5 Quando si è visto come stava partendo per tirare il rigore si è capito che lo sbagliava.

Osimhen 5.5 Si procura il rigore e fa fare bella figura al portiere del Bologna

Kvara 4.5 Se molla pure lui non ci sono più speranze

Raspadori 5

Ngonge 5

Simeone SV

Mazzocchi SV

Traorè SV

