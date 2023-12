Le pagelle di Napoli-Braga

Napoli liberati definitivamente di Robertino e torna ad essere Massimiliano

Meret 7 Per la parata top e il clean sheet. Se lo sognavano la notte lui e Mazzarri di non prendere gol. Fatto.

Di Lorenzo 7 Il capitano non è il tipo da complessi e con quel nome così lungo è cresciuto libero di testa.

Rrahmani 6 I complessi se li è fatti venire in questa stagione complicata ma se si applica con continuità torna a fare il suo.

Juan Jesus 6.5 Lui non è proprio tipo da farsi venire i complessi. Da quarta scelta a prima con un rendimento sempre affidabile

Natan 7 Bene, bravo, bis. L’adattamento in Italia in una squadra in difficoltà, il cambio di ruolo per necessità, lo ha fatto diventare virtù contro il Braga. Un po’ di complessi era inevitabile li avesse.

Anguissa 6.5 Due nomi Frank Zambo e un cognome lungo lui è un Massimiliano di nascita. Può fare meglio.

Lobotka 6.5 Stanislav Lobotka in arte Munaciello con quest’ anagrafe poteva essere solo un Massimiliano. Gioca sempre per sé e per gli altri.

Zielinski 6 Non ha grossi ostacoli e può fare molto di più. Meglio di Torino ma da lui ci aspettiamo i gol. Servono, soprattutto, da fuori ma anche se segna da dentro non ci offendiamo.

Politano 6.5 Matteo è un Massimiliano doc ed pure un irriducibile e irrinunciabile e segna tre quarti del primo gol.

Osimhen 6.5 Victor è uno che mai potrebbe avere complessi, anzi li può far venire agli altri. Torna al gol che deve tutto a Natan ma è lontano dai suoi standard. Cerchiamo di abbreviare i tempi.

Kvara 6.5 Mezzo voto in meno solo perché non ha segnato ma ha corso, combattuto e giocato anche troppo da solo. Ignorato un paio di volte da Osimhen che fa scelte diverse. I complessi li ha fatti venire alla SerieA, ora deve stare solo tranquillo e tornerà a brillare, perché è la stessa più luminosa

Mazzarri 7 Ha portato a casa il primo obiettivo che era la qualificazione.

La vittoria in casa era il secondo.

Il clean sheet il terzo.

Il quarto sarà tornare a vincere e con continuità in campionato.

La strada è lunga la squadra fa vedere solo sprazzi di gioco e continua ad avere mal di gol ma la terapia ha bisogno di tempo per togliere l’infiammazione.

Il Napoli ad un certo punto è diventato una squadra complessata. Si è trasformata in Robertino e i complessi sono diventati orchestre nella testa dei calciatori.

Mister Mazzarri deve far tornare il Napoli Massimiliano: scostumato e pure prepotente. Senza paura e sciolto.

Corti ma fiduciosi, gli azzurri devono seguire gli attaccanti e occupare l’area avversaria.

Nella scorsa stagione hanno fatto venire i complessi a tutti ed è stato divertente. Riprovateci.

Ostigard SV

Gaetano SV

Raspadori 6

Elmas 6

Cajuste 6

