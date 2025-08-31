Le pagelle di Napoli-Cagliari

‘Dicette ‘o pappice vicino a’ noce, ramm’ o tiemp’ ca te spertose”

Il Napoli è andato lungo e stava per sforare ma è finita quando è finita e se finisce quando ‘Arbitro fischia’



segnare al minuto 1

o al minuto 94 e 40”

non cambia niente,

anzi da più soddisfazione

e lascia un’aura trionfale.

Quindi il punto non è il minuto del gol ma la prestazione:

Complessa, anche noiosa, contro un Cagliari iper difensivo che ha coperto molto bene ma rinunciando a tutto il resto.

Pisacane si è preso tanti complimenti per aver(quasi) fermato i campioni d’Italia a casa loro ma ha fatto solo quello.

A naso direi che pirateria a parte

( reato e va perseguito) siano, anche,

le partite noiose a far male alla Serie A.

Il Napoli ha avuto un possesso palla da elezioni bulgare ma pochi spunti.

Giro palla lento, De Bruyne discontinuo e McTominay impreciso.

Considerando i nomi di quelli succitati direi che non ci sia da preoccuparsi.

Godiamocela, perché una grande squadra è quella che non molla mai e porta a casa il risultato nonostante tutto.

Conte 7 Se la squadra non molla è tutto merito suo.

I famosi allenamenti super strong servono a temprare non solo il corpo ma anche la mente.

Ha battezzato la partita con un avverbio: Finalmente.

Si è detto soddisfatto della prestazione ed ha promesso che porterà tutti ad un buon livello di minutaggio nel corso della stagione.

È entrato nella testa dei ragazzi ricondizionandoli.

Non si vince per caso

ma perché 94 o 1 sono gli stessi momenti della stessa partita.

Corrispondenza di amorosi sensi:

Al gol non corre verso Anguissa ma esulta con i tifosi.

Meret 6 Secondo clean sheet. Pochissimo impegnato.

C’è un’incertezza in un’uscita che fa arrabbiare J Jesus.

Di Lorenzo 6 C’è più folla nella metà campo del Cagliari che per le strade di Napoli per le compere di Natale.

Rrahmani 6 Pochissimi patemi.

Poteva sbloccarla ma in area era tutto molto incasinato.

J Jesus 6 Semper Fidelis

Spinazzola 6 Scelto per metterci più estro. Ci prova.

Politano 6.5 Immarcescibile.

Stoico e, secondo me, ora si diverte pure.

È diventato chilometro dipendente ma sempre con qualità.

Anguissa 7 Zambo on Fire.

C’è solo cazzimma in quel piattone destro.

Tanto amore in quei polsini.

La decide come fece l’anno scorso contro il Parma al Maradona, svoltando la stagione del Napoli.

Lobotka 6.5 200 di queste partite al magnifico rettore.

Ne ha giocate di migliori ma la decide entrando nel gol.

De Bruyne 6 Alterno, poi slow.

In difficoltà nei contrasti.

McTominay 6.Vero è impreciso, però sta dove deve stare.

Fa una malattia in dribbling in area.

Lucca 5.5 Si impegna, combatte, fa la boa ma si fa trovare poco sul secondo palo e di testa si fa anticipare sempre.

Buongiorno 6.5 Bentrovato e festeggia con un assist che fa esplodere il Maradona.

Olivera SV

Noa Lang SV

Ambrosino 6 Di buon augurio

