Le pagelle di Napoli-Como. La parabola dei numeri primi e il problema su Lukaku

Le pagelle di Napoli-Como

La parabola dei numeri primi

Ci sono: Una squadra che gioca prima da prima e resta prima.

Un giocatore che fa, prima di subito, il primo gol in campionato.

Un popolo di tifosi che il primo amore non se lo scorda mai e, da tanto tempo prima, ha un sogno, primo di tutti gli altri ed è restare primo.

Il Como ha palleggio e qualità ma quando il Napoli ha giocato non c’è stata partita.

Inchiniamoci tutti davanti al Magnifico Rettore dell’Università dei munacielli.

Su forza piegate quelle ginocchia prostratevi e ripetiamo insieme:” Sia lode a te Stanislav Lobotka.

Conte 8 La prepara, la sistema e la vince.

Nun’ è fess’ e fissa con il suo sigillo vittoria e primato.

Caprile 6 Incolpevole sul gol.

Di Lorenzo 6.5 Parte benissimo poi squaglia qualche disimpegno poi si riaccende.

Rrahmani 6.5 Ha rimesso la testa dove deve stare cioè sul collo ed è il migliore in Europa nei colpi di testa difensivi.

Buongiorno 6.5 Non accorcia bene su Strefezza in occasione del gol. Per il resto tutto perfetto.

Olivera 6.5 Era diventato il calimero della squadra e questo fatto non gli piaceva. Lo dimostra sul campo.

Anguissa 7.5 La partita gira intorno a lui. Quando si ferma il Napoli si spegne. Poi si riaccende e si mangia campo e avversari.

Lobotka 9 Vostra magnificenza ci inchiniamo e sommessamente baciamo i piedi santi.

Mc Tominay 7.5 Aye! Scott on fire Prima di subito fa il primo gol in campionato e poi domina.

Politano 7 L’equilibratore

Lukaku 7.5 Problema:

Se un calciatore non in forma fa un gol e due assist in una partita quanti gol e quanti assist farà quando arriva in condizione?

Avete 11 minuti per risolverlo

Kvara 6.5 Arbitro era rigore!

Neres 7 Da lasciarti a bocca aperta

Simeone 6

Gilmour SV

Mazzocchi 6

Spinazzola SV

