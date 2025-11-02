Le pagelle di Napoli-Como: Vania Sfraveca e Fraveca.

Vania è il prototipo del self-Made man

In pratica fa tutto lui provoca e para il rigore, che poi è la cosa più eccitante della partita.

Non chiamatela Cenetentola e neppure Bella favola:

La squadra di Fabregas è stata costruita investendo tanti soldi dalla proprietà più ricca della Serie A.

Il Napoli ha sofferto l’aggressione potente e veloce che ha annullato la fase di costruzione ma ha tenuto bene in difesa disinnescando tutte le azioni avversarie tranne che bell’episodio del rigore.

E i Clean sheet passano a due:

Dopo settimane di gol subiti la porta si è chiusa, vero ci sono stati due rigori parati ma il ritorno di Rrahmani è un gran segnale.

La moria delle vacche:

Continua la serie di infortuni, gli ultimi della lista sono Gilmour e Spinazzola.

Per un Lobotka, Rrahmani e Hojlund recuperati, altri due calciatori out.

I petali profumati:

Una rosa ampia ha tante spine ma anche tanti petali e tra i più profumati ci sono Elmas e Gutierrez.

Ma quanto si è giocato veramente?

Pochissimo. Partita spezzettata e i giocatori del Como sempre a terra con infinite perdite di tempo. Potrebbe essere una strategia per recuperare fiato dato il pressing sfrenato ma non va bene.

Per non parlare delle infinite perdite di tempo ad ogni rinvio del portiere.

E l’arbitro? Non fa niente. Diciamo che queste furbate in casa dei campioni d’Italia sono state inopportune.

Conte 6 Lo sapeva che la partita sarebbe stata così e la soddisfazione finale con complimenti annessi per i ragazzi, sono sinceri e non di facciata.

Sussistono il grosso problema degli infortuni e le difficoltà quando gioca contro squadre che ti montano addosso con pressing feroce e qualità.

Mi direte che è difficile per tutti, certo ma il Napoli avrebbe bisogno di velocizzare il giro palla e la velocità di pensiero.

Savic 7 Sfraveca e Fraveca.

Considerando l’indice di difficoltà della partita quella parata vale oro

( e l’oro sta a quasi 100 euro al grammo in questo momento) però è stato meno preciso nei lanci.

Di Lorenzo 5.5 Pomeridiana di durissimo lavoro.

Rrahmani 6.5 Il computer torna on line.

Buongiorno 7 Attento e efficiente

Spinazzola 6 Gioca sul dolore e fa bene fino a che sta in campo.

Anguissa 6 Ha sempre qualcuno addosso e pure un’ammonizione. Meglio nel secondo tempo ma mai pericoloso.

Gilmour 6 Fino a che resta in campo fa bene a parte 1/2 errori ma poi si infortuna anche lui.

McTominay 6.5 Ci mette il fisico e lotta fino alla fine ma come gli altri non è mai pericoloso.

Politano 6 Arriva al cambio distrutto. Crossa bene nell’occasione migliore del Napoli.

Hojlund 5 Torna dopo un po’. Non ha grandi occasioni ma può e deve fare molto meglio.

Neres 5 Teoricamente doveva essere l’arma più efficace per le caratteristiche, praticamente non salta mai l’uomo.

Deve essere molto più veloce nelle scelte.

Elmas 7 Il migliore in campo tra i giocatori di movimento e si becca tanti complimenti da Conte.

Gutierrez 6.5 L’altro petalo profumato della rosa. Bene.

Lang Il suo petalo non profuma.

Lucca SV

Lobotka SV

