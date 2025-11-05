Le pagelle di

Napoli-Eintracht: Per Dispetten!

E chi l’avrebbe mai detto che i tedeschi fossero così dispettosi e smemorati.

Dimenticano i guai che fanno,

si offendono se vengono puniti e per dispetto:

Non vengono a pranzo e neanche giocano!

Napoli-Eintracht tutto sembrava tranne che una partita di Champions, una noia mortale.

I kartoffen chiusi modello bunker prima guerra mondiale e i napoletani che gli sbattevano addosso rimbalzando.

Ovviamente il cammino in Europa si complica maledettamente ma pure il problema del gol

ed è un grande problema che va oltre il metro e novanta e passa di Hojlund.

L’ammissione

“È complicato giocare contro una squadra così bassa come noi oggi”

In totale sincerità e con un italiano fluente( allora si può!)

Theate oggi all’Eintracht ieri al Bologna in piena sincerità dice la sua.

Ma non è un alibi che regge perché di squadre che si chiudono ce ne sono tante in campionato e bisogna disinnescarle.

Per avere maggiore possibilità di segnare bisogna occupare di più l’area di rigore.

Il Napoli ci arrivava quasi sempre con 1/2, così è difficile.

Si chiude una porta ma non si apre un portone.

Tre clean sheet e porta chiusa ma non si è ancora aperto il portone dei gol.

Potrebbe essere un caso e sicuramente molto incide l’assenza di De Bruyne ma da quando si capito che i gol incassati erano troppi sono cominciate le difficoltà in costruzione.

Potrebbe essere una coincidenza, un equilibrio tattico da migliorare o un atteggiamento inconscio dei ragazzi.

A Conte la soluzione.

Stadio Maradona

È una mia battaglia da tempo.

Lo stadio non trascina, solo le curve tifano e danno tutto, gli altri settori sono muti.

Allo stadio si va per sostenere la squadra, con la voce, non basta la presenza.

Conte 5

La mancata vittoria può rovinare i piani Champions.

Più quelle parole che andrebbero chiarite sulla necessità di crescere come staff nello gestire le doppie competizioni.

Il mister ha ripetuto più volte che il Napoli deve pensarsi come un uditore in Champions ma nei fatti il club è la squadra che più di tutte in Italia ha partecipato consecutivamente( 15) alle competizioni europee.

Se non è un problema di esperienza allora a cosa si riferisce?

Savic 6 Quasi disoccupato

Di Lorenzo 5.5 Attento in fase difensiva ma i cross si perdono. Spreca un’occasione nel finale

Rrahmani 6 Si conferma nella sua efficacia anche se come il collega di reparto non ha un gran da fare.

Buongiorno 6 Sicuro e attento

Gutierrez 6.5 Bravo in entrambe le fasi. Lui è un acquisto azzeccato.

Anguissa 6 Cresce nel secondo tempo e quando parte sembra spinto dal vento ma spreca una grande occasione.

Lobotka 6 Prova a dare ordine e linearità

McTominay 5 Si divora l’occasione più preziosa prima e dopo insipido.

Politano 5 Ci prova come sempre, corre come sempre ma sembra stanco.

Hojlund 5 Annullato in campo.

Elmas 6.5 Il migliore

Neres 5 Insipido anche lui

Lang 5.5 Un poco meglio del brasiliano ma niente di che

Curva A e Curva B I migliori in campo

