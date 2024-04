Le pagelle di Napoli-Frosinone.

Eravamo solo rimasti sotto alla botta impressionati

Tranquilli, a Monza era stata una rondine solitaria, si era persa

Non c’è nessun risveglio di primavera.

Il Napoli non si smentisce nella sua discontinuità, in partita e in campionato.

Esempi fulgidi Osimhen che si mangia tre gol e ne segna uno e Meret che para un rigore, salva un gol fatto ma ne prende uno da scherzi a parte.

I calciatori giurano di impegnarsi, il mister gli indica la strada, i tifosi riempiono lo stadio, perché il Napoli non vince? Certo non è colpa mia o vostra.

Calzona 5

France’ fa caldo! Perché i cambi così tardivi nonostante poi ammetta che la squadra ha sofferto il caldo e la freschezza degli avversari?

Per un mago della tattica difensiva prendere sempre gol è grave. Doveva incidere di più soprattutto ora che ha un impegno a settimana.

Meret 4.5 Bipolare. Para un rigore, toglie un gol fatto dalla porta ma ne prende uno da ‘Sei su scherzi a parte’ Imperdonabile.

Di Lorenzo 5,5 Non si risparmia ma alla fine non ne ha più

Rrahmani 4 I ragazzi della difesa del Napoli non sono egoisti. Sbagliano clamorosamente una volta per uno, così non si offende nessuno. Oggi tocca a lui.

Ostigard 4.5 A proposito della generosità di cui parlavamo prima, per non far sentire solo Rrahmani apre un buco in occasione del rigore. Come La vispa Teresa sul pareggio.

Mario Rui 4.5 Non è giornata. Colpe sul secondo gol del Frosinone. Poi si immola in nome del pareggio nella ripartenza ciociara.

Anguissa 5.5 Un po’ più Zambo di Frank ma non svolta

Lobotka 6 Oggi faceva caldo e il saio era pesante per il Munaciello. Ha sbagliato qualcosa ma lui c’è sempre.

Zielinski 5 Sbaglia un gol e mezzo. Sul colpo di testa non poteva fare di più ma il secondo è un errore grave.

Un po’ di classe spruzzata qua e là che evapora come un profumo troppo leggero.

Politano 7 Il migliore di tutti e fa tutto, da solo e per gli altri.

Osimhen 5.5 Vero segna ma ne sbaglia altri 3 clamorosi.

Caro Victor lo sai che è peccato sprecare i gol, perché ci sono tanti calciatori che non hanno palloni buoni per segnare?

Kvara 5.5 Si impegna, tira, vince i dribbling, serve un pallone d’oro a Osimhen e ci mette del suo nel secondo gol ma sbaglia anche lui una grande occasione.

Simeone SV

Raspadori 5

Cajuste 5

