Le pagelle di Napoli-Genoa. E ora non ci resta che vincere per non piangere

E ora… Non ci resta che vincere per non piangere



“Forza ragazzi noi ci crediamo!” urlano le curve, oltre la delusione.

Il Maradona si stringe ai ragazzi a fine partita, come reagiranno a questa mazzata lo scopriremo domenica.

Nel frattempo osserviamo le differenti reazioni a fine partita:

Mc Tominay in piena trance agonistica che predica calma

Politano quasi in lacrime consolato da Spinazzola

Anguissa che butta per aria il polsino.

La paura fa novanta solo nella smorfia non nei punti in classifica

Dovranno farsi anima e coraggio ,soprattutto, coraggio perché la paura fa 90 solo nella smorfia, non sono i punti in classifica.

È tutto ancora nei loro piedi e nelle loro teste.

Gli occhi sono peggio delle schioppettate:

Tutti ad esaltare la difesa del Napoli e la mancanza di gol di testa subiti

et voilà 2 gol e mezzo in una sola partita con errori in serie di tutta la difesa e non solo.

Mc Fratm Romelu e Mc Fratm Jack

Scott è il top anche quando non segna ci mette lo zampino con due assist per Lukaku e Raspadori, per i Fratm si fa tutto.

Dovevano essere

gli ultimi tre passi

per la gloria imperitura,

ne restano due,

il Napoli si è giocato male il bonus de

“L’ aiuto da casa”

ora questi che restano devono percorrerli con spirito positivo non con l’angoscia del condannato nel miglio verde.

Amma faticà è il titolo della stagione

È stato il sigillo messo dal mister alla stagione del Napoli fatta dal primo giorno di sacrificio, sudore

che può portare ad un risultato straordinario.

Magari l’anno prossimo si potrebbe scegliere

Amma parià

così giusto per alleggerire un po’ la tensione.

Conte 5.5 Oneri e Onori come per tutti i mister soprattutto se sono top di gamma.

Contro il Genoa si doveva vincere e si è pareggiato.

Si rischia Lobotka dopo Buongiorno e il risultato è lo stesso.

Sostituire Raspadori da migliore in campo non è stata una mossa giusta con il senno di poi.

Glissare in conferenza stampa su

vinca il migliore

cambiandolo in

vinca chi meriterà

facendo intendere che il migliore non sarebbe il Napoli

non è una grande scelta comunicativa.

Ok si sta facendo un’impresa sportiva ma questo gruppo è rimasto in testa più di tutti gli altri quindi se vinceranno saranno stati i migliori.

Meret 5.5 Si fa autogol sul primo sul secondo ci prova ma non basta.

Di Lorenzo 6 A fasi alterne, quando si alza la pressione del Genoa lui si abbassa molto, quando lui si alza non viene servito bene ma fa la sua parte.

Rrahmani 6.5 Il migliore della difesa

Olivera 5 Si fa fregare da Vasquez

Spinazzola 6 Con sprazzi di alto livello misti ad errori

Anguissa 5.5 Un primo tempo orribile meglio il secondo ma può fare molto molto meglio. Tira in bocca al portiere una palla che meritava altro.

Lobotka SV Rischio calcolato male

Gilmour 5.5 Una buona prestazione macchiata dall’ettore iniziale nell’azione che porterà al 2-2

Politano 6.5 Solita partita ovunque. Doveva aggredire meglio sul cross del 2-2

Lukaku 7 gol e ottima partita fino a che regge

Raspadori 7 Di sarà chiesto anche lui perché è stato sostituito da migliore in campo?

McTominay 7 Mc Fratm Rom e Mc Fratm Jack ringraziano. Portentoso.

Neres Entra per poco ma bene.

Nota di speranza per questo finale di stagione

Billing 5 male C’entra nel gol del Genoa e si divora quello del 3-2

Tifosi del Napoli irriducibili 100 e lode.

