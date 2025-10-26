Le pagelle di Napoli-Inter: Epici

Epici

L’iliade, l’Odissea, l’Eneide e pure Re Artù e l’Orlando Furioso e vogliamo dimenticare la Gerusalemme liberata del compaesano Torquato Tasso?

C’è tutto in Napoli Inter una partita epica e per certi versi mai vista.

Perché inciampare a Torino, cadere così pesantemente in Olanda, per poi rialzarsi

e volare di nuovo in cima

contro uno squadrone che veniva da 7 vittorie di fila,

in tutta sincerità, non si era mai visto.

Lazzaro

Sarebbe blasfemo il paragone con Lazzaro perché i miracoli li può fare solo Nostro Signore ma

seppure sportiva, sempre di una resurrezione stiamo parlando.

Il piccolo grande uomo

“Non è un buon giorno per morire”

Conte esce dalla bara che qualcuno gli stava inchiodando e spiega anche ai tonti che la squadra è con lui, che si può sbagliare ma si sputerà sangue fino alla fine e che le figure indegne in mondovisione le puoi cancellare solo dimostrando chi sei veramente.

I ragazzi lo hanno capito e si sono dati da fare.

‘A ciorta

Un’ecatombe quella che sta colpendo il Napoli, i calciatori cadono come foglie morte.

Sfiga sì ma qualche domanda bisogna farsela e porre rimedio.

Conte 10 Lo sapevamo che lui fosse la garanzia e che la nave non poteva affondare con lui al comando ma uno tsunami non è un po’ di maretta!

Devi avere testa, capacità, cuore e totale controllo per uscirne, oltre agli attributi.

Forse voleva dire questo al mister Lautaro? ( È una battuta ovviamente)

Savic 7 Due interventi prodigiosi

Di Lorenzo 7 Concentrato e attento e procura il rigore.

Rigirino o rigorone lui era lì.

J Jesus 7.5 Epico e cazzimmoso

Buongiorno 6 Peccato per il rigore ma è in crescita.

Spinazzola 7 Fa un errore nel primo tempo che poteva costare caro dopo partita ottima e un lancio fantastico per McTominay

Gilmour 6 Cresce molto nel secondo tempo e torna a fare il trottolino. Molle su un tiro in ottima posizione che doveva trattare meglio

Anguissa 8.5 Zambo fa un partitone pazzesco e un gol fantastico

De Bruyne 7 Per il rigore poi succede il patatrac.

Politano 6.5 Affidabilità e dedizione

Neres 7 Buona la prima ma deve prendere di più la porta

McTominay 8 Mamma mia che gol! Ha sfondato la rete.

Olivera 6

Elmas SV

Gutierrez SV

Beukema SV

